Toirano (Savona) – Ha rubato in un appartamento e poi ha messo in vendita su una piattaforma specializzata parte della refurtiva ma è stato identificato e denunciato.

Nei guai è finito un 26enne della zona che lo scorso 10 ottobre ha messo a segno un colpo in una casa portando via diversi oggetti ed una cassa acustica del valore di circa 250 euro.

Dopo qualche tempo, probabilmente pensando che il proprietario non se ne accorgesse, ha messo in vendita alcuni oggetti che sono stati riconosciuti.

I carabinieri della stazione di Borghetto Santo Spirito hanno identificato il ragazzo e lo hanno denunciato a piede libero alla Procura savonese per furto in abitazione.

In particolare la cassa era stata messa in vendita sul sito online Subito.it

I militari, incrociando i dati delle banche dati delle forze di Polizia con quelli derivanti dal monitoraggio dei siti di vendita on line e dei profili social, sono riusciti in breve tempo a rintracciare la persona che si era anche ripresa mentre rubava nella casa conservando poi i filmati.

Con l’esecuzione di un decreto di perquisizione concesso dall’A.G. Savonese ed eseguita presso il suo domicilio, è stata infine recuperata la cassa acustica, avendo la conferma delle responsabilità dell’uomo.