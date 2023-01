Rossiglione (Genova) – Mezzi spazzaneve e spargisale in azione sulle strade del comune dell’entroterra genovese a causa della nevicata in corso.

Il Comune ha segnalato sulla pagina Facebook che proprio a causa dell’attività di sgombero neve e salatura strade da parte della squadra degli operai comunali, il servizio scuolabus per la giornata odierna è sospeso

(foto Archivio)