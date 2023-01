Sanremo (Imperia) – Saranno celebrati sabato 21 gennaio, alle 10,30, alla chiesa degli Angeli di Sanremo i funerali di Riccardo Battista, il ragazzo di 22 anni – conosciuto con il soprannome di Ricky che aveva commosso i social con la sua battaglia contro il cancro.

La speranza di una cura sperimentale negli Stati Uniti si è scontrata con un improvviso e imprevisto peggioramento delle condizioni di salute del ragazzo e il cuore di Ricky non ha retto l’ennesima crisi.

Per lui si erano mobilitate associazioni, gruppi sui social e anche il Comune di Sanremo per raccogliere i fondi necessari ad una visita specialistica in un centro specializzato negli Stati Unito, una speranza sempre più spesso legata a casi particolarmente gravi.

Riccardo aveva subito l’amputazione di una gamba nel novembre 2021 ma aveva reagito con coraggio e tenacia coinvolgendo moltissime persone nel raccontare la propria quotidiana battaglia.

Purtroppo una polmonite lo ha fortemente debilitato e il corpo di Riccardo non ha retto.

Sabato parenti e amici si riuniranno per l’ultimo saluto.