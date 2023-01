Campoligure (Genova) – Durante un trasloco nella sua nuova casa ha ritrovato delle lettere risalenti alla Prima Guerra Mondiale e vorrebbe farle avere ai proprietari o ai loro familiari.

E’ successo ad una persona che è andata a vivere nel paese dell’entroterra genovese e che ha ritrovato nella sua nuova casa, delle lettere che alcune persone si scrivevano in tempo di guerra, nel primo conflitto mondiale.

Lettere ovviamente private e piene di sentimenti che la persona vorrebbe poter far avere ai legittimi proprietari o ai loro discendenti o parenti.

L’unica traccia, al momento, è il nome ricorrente di una persona – Luigi Olivieri, che abitava in via Rivale a Campoligure e il mittente, Giovanni Olivieri, probabilmente il figlio che scriveva dal fronte al padre.

Se qualcuno lo conosce, o conosce i suoi famigliari o anche solo potesse dare delle informazioni per poter trovare le persone, può contattare il gruppo Facebook Sei di Campoligure se

oppure può scrivere a LiguriaOggi.it all’indirizzo redazione@liguriaoggi.it o contattarci via whatsapp al numero +39 351 5030495