Genova ricorda Gianluca Vialli, il super campione che ha giocato nella Sampdoria dello scudetto e di Paolo Mantovani, recentemente scomparso per un tumore.

Alle 16,30 si terrà una cerimonia nella chiesa del Gesù, in piazza Matteotti mentre dalle 17 alle 18, le immagini storiche della carriera di Vialli verranno proiettate sulla facciata della Regione Liguria, in piazza De Ferrari.

Un ultimo saluto organizzato dall’U.C. Sampdoria, per stringersi tutti insieme in ricordo di un grande campione