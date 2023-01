Sanremo (Imperia) – Saranno celebrati oggi, alle 10,30, alla chiesa degli Angeli di Sanremo i funerali di Riccardo Battista, il ragazzo di 22 anni – conosciuto con il soprannome di Ricky che aveva commosso i social con la sua battaglia contro il cancro.

Purtroppo le speranze di una cura sperimentale negli Stati Uniti si sono infrante con un repentino peggioramento delle condizioni di salute del ragazzo che non ha superato una brutta polmonite. Le raccolte di fondi necessari per garantire al ragazzo una in un centro specializzato negli USA verranno destinate ad altro scopo benefico.

Per Ricky si erano mobilitate associazioni, gruppi sui social e anche il Comune di Sanremo per raccogliere i fondi di cui aveva bisogno la famiglia per questo viaggio della speranza che non è stato possibile organizzare.

Oggi amici e parenti si riuniranno accanto alla famiglia per l’ultimo saluto a Riccardo.