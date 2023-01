Sant’Olcese (Genova) – Spettacolare incidente questa mattina nel territorio del comune di Sant’Olcese, nell’immediato entroterra genovese.

Un ragazzo, alla guida di una autovettura, è scivolato sul ciglio della strada appoggiandosi su di un guard rail in via Gastaldi a Sant’Olcese. Il veicolo, rimasto in bilico, rischiava di scivolare giù lungo il pendio. I Vigili del fuoco, operando con due argani a mano e con dei speciali cuscini sollevatori ad aria compressa, hanno piano piano riportato in strada la macchina.