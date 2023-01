Genova – Continuava a guidare l’auto anche con la patente sospesa e quando ha visto i carabinieri che gli intimavano l’alt per un controllo li ha speronati per poi iniziare una folle corsa in autostrada.

E’ successo la notte scorsa e i carabinieri hanno fermato una vettura, per un normale controllo, nella zona di Sampierdarena ma la persona alla guida ha accelerato improvvisamente e ha speronato l’auto dei militari per poi fuggire a tutta velocotà verso il casello dell’autostrada A10 a Genova Ovest.

I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento, chiamando rinforzi e tra le due auto è iniziata vera competizione, con il giovane che tentava di mandare fuori strada i carabinieri ogni volta che le due auto si avvicinavano.

L’auto che scappava ha raggiunto picchi di velocità di oltre 180 km/h in direzione Arenzano ma, con il supporto di altre pattuglie, è stata fermata e il ragazzo arrestato per resistenza e per aver rischiato di travolgere un operaio che stava lavorando sull’autostrada.

Il lavoratore è riuscito all’ultimo momento a saltare sul muraglione evitando per un soffio di essere investito.

Una volta calmato, il giovane fuggiasco ha ammesso di avere la patente sospesa e di essere scappato nel timore di altre e più gravi sanzioni.

Ora dovrà rispondere di gravi accuse e probabilmente non guiderà a lungo.