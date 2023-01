Brugnato (La Spezia) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, per un automobilista che ha perso il controllo del mezzo finendo contro la cartellonistica che segnala un cantiere ed un restringimento di carreggiata.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, nel tratto autostradale tra Deiva Marina e Brugnato, in direzione La Spezia, di pertinenza della Salt.

La persona alla guida ha improvvisamente perso il controllo della vettura per cause ancora di accertamento ed è andato a travolgere la segnaletica per poi finire fuori strada.

Un volo terribile che, però, si è fortunatamente concluso con molti danni per l’auto e la segnaletica ma senza conseguenze gravi per l’automobilista che è uscito dall’auto ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco per recuperare l’auto e la polizia stradale che ha avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

Ancora una volta l’incidente è avvenuto in un tratto interessato da lavori e con la presenza di uno dei tanti cantieri che esaspera automobilisti e traportatori ormai da anni.