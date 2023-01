Genova – Indagini in corso, a Rivarolo, nella val Polcevera, per l’incendio che nella notte ha distrutto un’auto parcheggiata in via Celesia, sulle alture della delegazione.

Intorno alle 4,30 alcuni passanti hanno notato la vettura avvolta dalle fiamme ed hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono subito accorsi.

I pompieri hanno spento velocemente l’incendio ed avviato le prime verifiche che sembrano lasciar pensare che la vettura sia stata cosparsa con liquido infiammabile.

Indagini estese alla possibilità che l’auto, poco prima, sia stata coinvolta in un inseguimento con una volante della polizia e che potrebbe essere stata data alle fiamme per cancellare prove.

In corso tutti gli accertamenti necessari a verificare questa eventualità

(Foto di Archivio)