Una seduta solenne del Consiglio Regionale della Liguria in ricordo della Shoah, lo sperminio degli ebrei, nel Giorno della Memoria

Mercoledì alle ore 10,30 l’Assemblea legislativa ricorda le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico nei lager nazisti.

L’orazione ufficiale sarà tenuta da David Meghnagi, direttore del Master internazionale II Livello in Didattica della Shoah

Nel corso della seduta saranno premiati i ragazzi che hanno vinto la 15esima edizione del concorso “27 gennaio: Giorno della Memoria”

Mercoledì 25 gennaio, alle ore 10,30, nell’aula del Consiglio regionale Sandro Pertini, in via D’Annunzio 40, a Genova, si svolgerà la Seduta solenne dedicata al Giorno della Memoria. L’Assemblea, secondo quanto disposto dalla legge regionale 9 del 16 aprile 2004, ricorderà le vittime delle persecuzioni razziali, religiose e politiche avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale.

La seduta vedrà l’intervento di David Meghnagi, direttore del Master internazionale II Livello in Didattica della Shoah presso l’università Roma Tre.