Genova – Ci sono anche squadre dei vigili del fuoco partite dal capoluogo ligure tra le forze impegnate a Palermo per spegnere le fiamme divampate da giorni a bordo del traghetto La Superba di Grandi Navi Veloci che fa spola tra Genova e Palermo.

Dal 14 gennaio un gigantesco rogo brucia a bordo del traghetto Gnv con particolare interessamento delle stive.

Secondo le prime stime la zona che va dal ponte 5 sino alla prua sarebbe distrutta ma le fiamme avrebbero raggiunto anche la sala comandi anche se un verdetto verrà dato nelle prossime ore, grazie all’uso di speciali termocamere in grado di evidenziare le zone con calore superiore al normale.

Si lavora per garantire un accesso al ponte 4 per poter entrare nella nave e procedere con le operazioni di spegnimento del rogo che da giorni arroventa le paratie della nave.

un violento rogo scoppiato nella stiva

A peggiorare la situazione il forte vento che soffia in zona e che ha alimentato le fiamme agevolando la combustione delle sostanze infiammabili presenti a bordo (carburanti).

Il traghetto doveva partire per Napoli con 184 passeggeri a bordo ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.