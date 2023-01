La Spezia – Il freddo intenso di questi giorni crea disagi specie alle persone che passano gran parte della giornata in casa e il sindaco Pierluigi Peracchini autorizza l’accensione degli impianti di riscaldamento per 16 ore al giorno.

Nella comunicazione inviata agli amministratori di Condominio si legge che “in considerazione delle condizioni climatiche attuali, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza per l’accensione degli impianti termici nel Comune della Spezia, dal 23 al 31 gennaio compreso, fino ad un massimo di 16 ore giornaliere.