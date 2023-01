Genova – E’ stato spento l’incendio divampato questo pomeriggio in un appartamento di via Reta, nel quartiere di Bolzaneto, in ValPolcevera.

I vigili del fuoco sono accorsi dopo l’allarme lanciato dai residenti della zona che hanno notato prima il fumo e poi le fiamme uscire dalle finestre dell’appartamento e hanno chiamato il 112.

I vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto sono accorsi e dopo aver accertato che l’appartamento era stato evacuato hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti ma le fiamme hanno distrutto diversi mobili di un salotto.

Una persona è rimasta intossicata in modo leggero ed è stata condotta in ospedale per accertamenti.