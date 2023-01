Genova – Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio che ieri notte ha distrutto una vettura parcheggiata in via Polonio, nel quartiere di Bolzaneto, in Val Polcevera.

Intorno alla mezzanotte alcuni passanti hanno notato le fiamme che si alzavano dalla vettura ed hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alle forze dell’ordine che hanno dovuto chiudere la strada per consentire le operazioni di spegnimento.

Domato l’incendio e bonificata l’area i vigili del fuoco hanno iniziato gli accertamenti per risalire all’origine delle fiamme mentre le forze dell’ordine hanno potuto riaprire il passaggio delle auto anche se a senso unico alternato.

(Foto di Archivio)