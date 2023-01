Genova – Ancora un caso di una persona anziana che si perde per strada per una grave malattia neurodegenerativa e viene fortunatamente trovata e salvata. Questa volta è successo nel quartiere di Sampierdarena dove Franca (nome di fantasia) ha girovagato in stato confusionale sino a trovare la lucidità necessaria a chiedere aiuto ad un passante.

La donna, che soffre di problemi legati ad una malattia neuro-degenerativa, era uscita di casa sfuggendo molto probabilmente alla sorveglianza dei parenti o forse manifestando per la prima volta i sintomi gravi della malattia, ma si è persa e non riusciva a trovare la via di casa.

Fortunatamente ha trovato la forza di fermare un passante e di chiedere aiuto e così la persona ha chiamato soccorso e l’anziana è stata presa in consegna e riaccompagnata nella sua abitazione.

Fortunatamente il caso ha avuto un lieto fine ma sono molti gli episodi di questo tipo e non sempre, purtroppo, il finale è altrettanto “lieto”.

Una vera emergenza anche in considerazione delle difficoltà crescenti delle famiglie a trovare le risorse necessarie a pagare personale di assistenza e dei pochi centri di cura e supporto presenti nelle città, a fronte di una vera e propria “esplosione” di casi di questo tipo.

La durata media della vita si allunga ma non sempre le condizioni di salute sono altrettanto buone e sempre più emergono problemi, come l’Alzheimer o la demenza senile che, nei paesi occidentali sembrano essere sempre più diffusi.