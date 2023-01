Genova – Stefania Moncini è il nuovo direttore amministrativo dell’ospedale Galliera. A darne comunicazione la stessa direzione del nosocomio genovese.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 gennaio, si è riunito il C.d.A. dell’E.O. “Ospedali Galliera”, presieduto dall’Arcivescovo Mons. Marco Tasca.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate – a far data dal 1 febbraio 2023 – dal Direttore amministrativo Dott. Roberto Viale, al quale va il ringraziamento per l’attività svolta.

Il C.d.A ha quindi nominato nuovo Direttore amministrativo – su proposta del Direttore generale, ai sensi dell’art.6 dello Statuto dell’Ente – per il quinquennio 1 febbraio 2023 / 31 gennaio 2028, la Stefania Moncini, attuale Dirigente responsabile del Settore Gestione e Controlli Economico-Finanziari del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.