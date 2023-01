Genova – Ancora disagi per chi viaggia sulla Metropolitana con altre tre chiusure serali anticipate causa lavori.

Previsto il fermo anticipato della metro nelle sere di martedì 31 gennaio, mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Le chiusure anticipate per tre serate dura ormai da mesi.

C’è però un buona notizia, venerdì scorso, 27 gennaio, sono tornate in funzione le scale mobili della stazione della metropolitana di Principe.