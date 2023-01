Genova – Ancora coda, questa mattina, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto al raccordo con la A7 Genova – Milano in direzione Milano.

Per cause da accertare un’auto ha urtato violentemente il guard rail e ci sarebbero feriti.

Sul posto interviene la polizia stradale e la Croce Bianca di Cornigliano.

Si segnalano pesanti disagi per il traffico.

Questa mattina coda, sempre sulla A10, tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce per la presenza di cantieri.

notizia in aggiornamento