Genova – Vigili del fuoco al lavoro, ieri sera, in via Ameglio, nel quartiere di Marassi, per un bidone della spazzatura che ha preso fuoco. Alcuni passanti hanno notato il fumo che si alzava dal bidone della spazzatura ed hanno chiamato il 112.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento le fiamme che però avevano già danneggiato alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze, ed hanno avviato le prime indagini per risalire alle cause del rogo.

L’incendio è divampato intorno alle 22 e tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella del gesto di un piromane.