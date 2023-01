Genova – Mondo del giornalismo e dello sport in lutto per la morte, avvenuta oggi, di Roberto Perrone, 65 anni.

Perrone, nato a Rapallo, è stato una delle firme di Testate come L’Avvenire, Il Giornale e Il Corriere della Sera ma era piuttosto conosciuto anche per diversi romanzi.

Grande appassionato del Genoa, Perrone viene ricordato anche dalla tifoserie rossoblu.