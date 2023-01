Pietra Ligure (Savona) – Si è sentito male improvvisamente ed è morto davanti agli occhi della sua compagna. Un uomo di 62 anni, da tempo senza fissa dimora, è morto per cause ancora da accertare nella stazione ferroviaria della località del ponente ligure.

L’uomo si è accasciato a terra e la compagna, atterrita, ha chiesto aiuto richiamando l’attenzione di alcune persone che, a loro volta, hanno chiamato il 118.

All’arrivo dell’ambulanza, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare e al personale non è rimasto che constatare il decesso.

L’uomo, cittadino rumeno, viveva da tempo nella stazione con la compagne ed era piuttosto conosciuto.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso che potrebbe essere stato causato da un malore scatenato dalle difficili condizioni in cui viveva l’uomo, insieme all’ondata di freddo degli ultimi giorni che ha già causato molti decessi di persone senza fissa dimora in tutta Italia.