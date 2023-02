Genova – Ancora emergenza cinghiali per strada nel capoluogo ligure e ancora pericolo per automobilisti e motociclisti.

Nella notte segnalata la presenza di una famigliola di cinghiali che passeggiava tranquillamente per strada in via Cechov, a Begato sulle alture della Val Polcevera.

La presenza degli ungulati è stata segnalata da passanti alla polizia locale che ha lanciato l’allarme attraverso i canali di GenovAlert.

Il pericolo di un incidente grave, come quelli già avvenuti, rende necessario segnalare la situazione di emergenza per mettere i guardia automobilisti e motociclisti che potrebbero trovarsi gli animali in mezzo alla strada.

