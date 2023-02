Genova – Vigili del fuoco al lavoro in via Donghi, nella parte alta di San Fruttuoso per un incendio divampato in un appartamento.

I vigili del fuoco sono accorsi ed hanno iniziato le operazioni di spegnimento dopo aver accertato che tutto l’edificio fosse stato evacuato.

In azione anche un’autoscala poiché le fiamme sono divampate ad un piano alto dell’edificio che è difficile da raggiungere.

Al momento non si ha notizia di feriti.

Via Donghi è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

notizia in aggiornamento