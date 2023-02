Genova – Un incontro pubblico per presentare il progetto per la riqualificazione del borgo di Vernazzola, nel levante genovese e l’occasione dei Comitati per ribadire il loro no alla cementificazione.

Appuntamento alle 17,30 al circolo nautico Urania, di via Argonauti, nel cuore del piccolo borgo marinaro.

Prevista la partecipazione del vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi che esporrà ai cittadini presenti il progetto di “riqualificazione” del borgo che dovrebbe essere realizzato con i fondi del “Pon metro”, il Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” dedicato alla conversione degli spazi metropolitani, in aree inclusive con uno sguardo all’eco sostenibilità. ( http://www.ponmetro.it )

Sul fronte del No molte associazioni e comitati di residenti che temono che l’identità di quartiere, di borgo marinaro, di patrimonio storico culturale cittadino, possa essere stravolto da una cementificazione come purtroppo se ne sono viste tante in città e non sempre con risultati lusinghieri.

Tra i “perplessi” Serena Finocchio, consigliere municipale dell’opposizione che ha già manifestato i suoi timori e che vorrebbe che la natura del borgo venisse mantenuta e tutelata.

“Non stiamo parlando di un quartiere degradato che deve essere valorizzato – spiega Serena Finocchio – ma di uno dei borghi più belli d’Italia. Io temo che si stia andando nella direzione dell’ennesimo caso di gentrificazione della città, con la perdita del grande valore che Vernazzola porta con se, a discapito della volontà di portare avanti l’ennesima idea calata dall’alto con l’unico scopo di compiacersi del proprio operato”.