Masone (Genova) – Sono gravi, al centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni del 70enne rimasto ustionato nell’incendio della sua abitazione a Masone, in Valle Stura.

L’incendio è divampato mentre la persona lavorava ad un trattore, forse per delle riparazioni.

Una fiammata è partita dal mezzo meccanico ed ha investito la persona appiccando l’incendio alla struttura dove era messo al riparo.

Sul posto, richiamati dai vicini di casa, sono arrivati i vigili del fuoco che dopo aver raggiunto la località Cappelletta hanno soccorso l’uomo e spento le fiamme.

Sul posto anche l’ambulanza del 118 e poi l’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasferito il ferito in codice rosso, in ospedale.