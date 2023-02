Sestri Levante si riconferma, per il sesto anno consecutivo ComuneCiclabile primeggiando tra 163 Comuni che offrono piste ciclabili progettate e costruite per aggiungere un servizio senza toglierne.

La cittadina della riviera ligure di levante è fra i pochi Comuni Ciclabili liguri con 3 bike smile su 5, il punteggio assegnato da FIAB nell’ambito della manifestazione per evidenziare gli obiettivi raggiunti e le potenzialità di miglioramento dei partecipanti.

La conferma del riconoscimento è stata conferita grazie agli sforzi portati avanti dall’amministrazione per la promozione della ciclabilità.

FIAB ha valutato che le iniziative portate avanti su un territorio difficile dal punto di vista dei collegamenti come il nostro siano particolarmente significative proprio in ragione la complessità del territorio stesso.

Fra i punti di forza che rendono Sestri un Comune a misura di ciclista, si ricorda la presenza oltre 10 km di piste ciclabili che percorrono la città e che si uniscono a un servizio di bike sharing con 8 stazioni, disponibile sia per i cittadini che per chi visita la città.

Le piste ciclabili non sottraggono spazi alla normale viabilità e sono stati realizzati per la maggior parte integrandole negli spazi pedonali come sullo splendido lungomare.