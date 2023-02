Una grande area di alta pressione domina l’Europa centro-occidentale allontanando dalla Liguria le perturbazioni in arrivo. Restano però correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali che portano umidità e nuvole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 2 febbraio 2023

Durante la mattinata residue nubi basse sul centro-levante ma senza fenomeni. Tempo più soleggiato a ponente. Nel corso del pomeriggio le schiarite si estenderanno al resto della regione con ancora qualche nube innocua tra Genovese di levante e spezzino.

Venti deboli di direzione variabile. Locali rinforzi a moderato dai quadranti settentrionali al largo del Golfo.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo del ponente.

Temperature stazionarie o in leggero calo le minime delle zone interne.

Costa: min +6/10°C, max +12/16°C

Interno: min -4/+2°C, max +8/14°C (fondovalle/collina)

Venerdì 3 febbraio 2023

Tempo generalmente soleggiato per gran parte della giornata. Dal tardo pomeriggio ritorneranno degli annuvolamenti bassi di tipo marittimo lungo le coste del centro levante ma senza fenomeni.

Venti deboli di direzione variabile fino alla mattinata, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali dal pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo dalla serata.

Temperature stazionarie.

Tendenza per sabato 4 febbraio 2023

Molte nubi nelle prime ore della giornata specialmente sul centro-levante ma senza fenomeni.

Tempo in graduale miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite. Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle minime delle zone interne.

Venti deboli dai quadranti meridionali fino al mattino, tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali nel pomeriggio con intensità tra debole e moderata.

Mare tra poco mosso e mosso.