Dego (Savona) – E’ stato spento l’incendio boschivo scoppiato ieri sera, intorno alle 21,30 in località Pian del Lago.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e poi per bonificare l’area da tizzoni ardenti e possibili focolai che potevano dar vita ad un nuovo rogo.

Iniziate anche le indagini per accertare l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.

Non è escluso infatti che l’incendio abbia un’origine dolosa.

Fortunatamente non si segnalano feriti.