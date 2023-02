Genova, nuova emergenza cinghiali, ieri sera, sempre nella zona di corso Europa, nel levante cittadino.

Questa volta la famigliola di cinghiali è scesa da via Swimburne per raggiungere corso Europa.

Avvistati dai residenti e da automobilisti di passaggio, gli ungulati a spasso per la strada hanno fatto scattare la consueta allerta della polizia locale che cerca di evitare incidenti anche gravi mettendo in guardi automobilisti e motociclisti con i messaggi di allarme sui canali di comunicazione e sorveglia gli animali per evitare problemi di sicurezza.