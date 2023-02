Liguria – È rientrato l’allarme tsunami diramato in via cautelativa sulle coste italiane, incluse quelle liguri, in seguito al terremoto di magnitudo 7.9 che poco dopo le due di mattina ha colpito la città di Gaziantep, in Turchia.

Non si segnala al momento nessuna criticità in Liguria ma la Protezione civile, rimasta per tutta la notte in costante contatto con il Dipartimento nazionale, continua a seguire l’evolversi della situazione.

Pesante il bilancio provvisorio: si parla al momento di oltre 500 morti e più di 2000 feriti tra Siria e Turchia. Regione Liguria esprime il suo cordoglio per le centinaia di vittime causate dal terremoto e la sua vicinanza al popolo turco e siriano per la tragedia che li ha colpiti.