Genova – Ancora sacchi di pane nelle aiuole della zona della Foce. La segnalazione arriva questa volta da via Rimassa dove sono stati trovati sacchi di farina pieni di quella che sembra l’avanzo di produzione di un fornaio.

Cibo per animali vari, dai piccioni, ai topi e ai cinghiali, che non dovrebbero trovarsi nelle aiuole e che è proibito fornire per l’alimentazione di animali infestanti.

Chi dovesse essere sorpreso a fare queste “distribuzioni” rischia una multa da 500 euro eppure, sempre più spesso, nella zona della Foce e sul lungoBisagno di San Fruttuoso e Marassi spuntano questi sacchi di pane secco, focaccia e altri prodotti da forno.

I residenti delle zone interessate chiedono maggiori controlli e lamentano la presenza di persone che evidentemente acquistano o comunque ritirano il materiale nei forni della zona e li scaricano nelle aiuole o nel greto del Bisagno per alimentare animali che non dovrebbero invece ricevere cibo.

Analoghe segnalazioni arrivano anche da piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso e c’è chi si domanda come faccia una sola persona a trovare il pane e a “consegnarlo” nottetempo, agli animali cui è destinato secondo ragionamenti che non è dato conoscere ma che, di certo, qualche controllo in più potrebbe scoprire e sanzionare.