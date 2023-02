Genova – Ancora guai per le aiuole “a raso” di via Cornigliano. In attesa dell’intervento previsto per il rialzo delle aiuole e la costruzione di vasche che conterranno terra e piante, prosegue la sosta selvaggia di auto e mezzi da lavoro.

Nelle pagine social del quartiere non è sfuggito il parcheggio discutibile di un mezzo di IREN a breve distanza da chi avrebbe dovuto intervenire per allontanare il mezzo o quantomeno sanzionarlo.

Forse una riparazione urgente ha spinto gli operatori ad una scelta frettolosa ma di certo il parcheggio sull’aiuola non ha aiutato la sua conservazione.

La segnalazione è arrivata anche alla Redazione