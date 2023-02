Sanremo – Prima Amadeus lo chiama Salmo sbagliando nome e poi, sul palcoscenico per cantare una nuova canzone, si ritrova con problemi tecnici che gli impediscono di esibirsi.

Brutta serata per Blanco che, dopo l’esibizione con Mahmood in Brividi, ha letteralmente devastato il palcoscenico del Teatro Ariston per “protestare” contro i problemi di amplificazione.

Il cantante ha iniziato a lanciare gli oggetti e i fiori presenti sul palco sino a quando Amadeus non è tornato in scena per fermare tutto e per cercare di riportare la calma