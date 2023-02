Genova – Ancora un incidente sul lavoro nel capoluogo ligure. Questo pomeriggio tre operai sono rimasti feriti nel crollo di una soletta del cantiere per la realizzazione del silos parcheggi per il supermercato in costruzione per Esselunga.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma anche le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro per valutare il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri.

Uno degli operai è stato trasportato in ospedale al Villa Scassi di Sampierdarena mentre agli altri due avrebbero riportato solo ferite lievi ed escoriazioni ed avrebbero rifiutato il ricovero in ospedale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area mentre forze dell’ordine e ispettori valutano le cause dell’incidente, abbastanza anomalo in un cantiere nuovo, e l’osservanza delle misure di sicurezza che dovrebbero prevenire proprio questo tipo di incidente.

Perplessità tra i sindacati che chiedono maggiore sicurezza nei cantieri e formazione continua per gli operai addetti a lavorazioni a rischio.