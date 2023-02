Genova – Grave incidente sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto al bivio con la A7 Genova – Milano.

Un camion ha sbandato per cause ancora da accertare ed ha perso parte del carico di bottiglie di vetro bloccando di fatto il transito.

Sul posto sono al lavoro i mezzi di soccorso e la polizia stradale e il tratto risulta chiuso per consentire le operazioni di bonifica e di rimozione del camion.

agli automobilisti viene consigliata, in entrate e in uscita, il casello di Genova Ovest.

Code sul tratto autostradale.