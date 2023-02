Loano (Savona) – Una chiamata dalle alture della località del ponente ligure per chiedere aiuto per una pecora sanguinante bloccata in un torrente. I volontari dell’Enpa di Savona sono intervenuti rapidamente nella località per prestare aiuto alla pecora e temendo si trattasse di un attacco di lupi ma invece, si è scoperto che a morsicare ripetutamente la povera pecora erano stati due cani lasciati liberi e che si erano accaniti sul povero animale mordendolo decine di volte alle gambe e alla gola, sino a farlo sanguinare copiosamente.

All’arrivo dei volontari la scena era terribile, la povera pecora era immobile in mezzo al torrente visibilmente sotto choc.

Armati di barella e di buone braccia i volontari hanno trasportato la pecora, di oltre 60 chili di peso per un sentiero stretto e ripido e infine hanno portato l’animale ferito in ambulatorio.

La veterinaria che ha riscontrato numerose ecchimosi con edema importanti, gli ha cucito qualche ferita e messo sotto terapia antibiotica e antidolorifica.

Filippo, così è stato ribattezzato il maschio di pecora, si è alzato e mangia da solo

Resta da capire dove siano finiti i due cani che lo hanno ferito mordendolo con ferocia.

Se circolano liberi nella zona potrebbero essere pericolosi anche per le persone.

Fortunatamente, poi, un residente della zona ha raccontato come si sono svolti i fatti indicando i due veri colpevoli perché nella zona si stava già diffondendo la paura per un attacco di lupi.

Molto spesso invece, ad attaccare e uccidere animali di allevamento sono cani liberi o fuggiti e rinselvatichiti.

I Lupi temono l’uomo e difficilmente si avvicinano ai luoghi dove percepiscono il suo odore.