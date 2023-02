Genova – Ha portato la mano al petto e poi si è accasciata a terra tra lo stupore e l’incredulità dei passanti che hanno chiamato il 118 senza però riuscire a salvarla.

Una donna di 55 anni è deceduta per strada, ieri sera, intorno alle 20,30, in corso Galliera, all’altezza del ponte Firpo.

La donna stava camminando quando si è improvvisamente sentita male e si è accasciata a terra senza neppure riuscire a chiedere aiuto. Ha perso i sensi mentre alcuni passanti cercavano di aiutarla a rialzarsi per poi capire che la situazione era disperata. L’ambulanza del 118 si è precipitata sul posto ma per la donna non c’era più nulla da fare ed è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul posto anche la polizia.