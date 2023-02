Genova – Dopo il caos del fine settimana, con code sino a 10 km sulla autostrada A10 e sulla A12 a causa di lavori e della chiusura della statale Aurelia per la sfilata dei carri ad Arenzano, arriva una buona notizia dagli uffici di Autostrade per l’Italia: i lavori all’interno della Galleria Castello, sulla A10, tra Varazze e Genova, dovrebbero aver superato il punto più critico e ora sarà possibile aprire due delle tre corsie per senso di marcia.

Uno sblocco del restringimento (da tre a una corsia) che da settimane provoca disagi per automobilisti e trasportatori.

Dal prossimo week end, quindi, la situazione sul tratto di strada dovrebbe migliorare.

Intanto non si spengono le roventi polemiche per il fine settimana con code estenuanti e e automobilisti inferociti per il tempo perso in coda.

In particolare ci si domanda come sia stato possibile autorizzare la concomitanza tra la chiusura della statale Aurelia ad Arenzano, per consentire la sfilata dei cari allegorici, e il restringimento della carreggiata da tre a una corsia sulla A10 Genova – Ventimiglia, in entrambe i sensi.

Automobilisti e Trasportatori si domandano a cosa servano i Tavoli di confronto tra enti e azienda se poi le decisioni portano a situazioni come quelle viste nella giornata di ieri, con il traffico bloccato sull’Aurelia e sull’Autostrada.

Le associazioni dei Consumatori, poi, chiedono che si torni agli sconti generalizzati e senza necessità di App da scaricare e documenti da produrre.

Le tratte interessate da disagi (cantieri, restringimenti, scambi di carreggiata) dovrebbero essere “scontate” indipendentemente da ritardi o code.