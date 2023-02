Genova – Spacciatore di hashish tradito dalla App per la consegna del cibo a domicilio. Il giovane, 26 anni, è stato fermato per un controllo dagli agenti di polizia e, trovato in possesso di alcune dosi di hashish, ha risposto evasivamente sul suo domicilio e così gli agenti, insospettiti, hanno consultato il suo telefono cellulare scoprendo una App per ordinare cibo a domicilio e hanno scoperto che, in più occasioni, aveva fornito un indirizzo di un appartamento di Sampierdarena.

A questo punto è scattata una perquisizione che ha consentito di scoprire un chilogrammo di hashish, 700 grammi di hashish e 400 grammi di cocaina pronti per essere rivenduti sul mercato. Nell’appartamento anche tutto l’occorrente per preparare le dosi “al dettaglio”.

Il giovane è stato così arrestato e condotto nel carcere di Marassi in attesa di processo.