Genova – Forse un malore o un passo falso all’origine, nel primo pomeriggio, dell’incidene sul lavoro che ha visto un operaio di 33 anni cadere da un ponteggio di un cantiere dove stava lavorando.

L’uomo è caduto da un’altezza di quasi 5 metri ed ha riportato gravi ferite al bacino e ad una gamba.

Subito soccorso dai colleghi, l’operaio è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato.

Per lui diverse gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di morte.

I medici lo stanno sottoponendo a diversi esami di controllo per verificare eventuali lesioni interne.

In corso anche le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se nel cantiere siano state adottate tutte le misure di sicurezza che dovrebbero impedire questo genere di cadute.

I sindacati chiedono da tempo il rafforzamento dei controlli e del numero di ispettori incaricati di verificare i cantieri e la sicurezza sul lavoro.

Il numero degli incaricati e minimo rispetto al numero delle imprese che andrebbero controllate.