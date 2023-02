Genova – Traffico nel caos, con code e rallentamenti, in ValBisagno dove resta ancora chiusa, da ieri sera, via Piacenza, nella zona di San Gottardo, dove ieri sera si è sviluppato un incendio che ha distrutto il tetto e l’ultimo piano di un condominio.

Per consentire le operazioni di bonifica e del palazzo la strada è ancora chiusa e sul posto operano i Vigili del Fuoco che stanno cercando gli ultimi focolai che potrebbero far riprendere l’incendio.

Il traffico viene deviato su strade alternative ma la conformazione della viabilità della zona porta il flusso di veicoli sulla sola via Adamoli, sul lato opposto del Bisagno.

Nella zona operano da ieri sera decine di agenti della polizia locale che stanno cercando di limitare i disagi ma difficilmente la situazione tornerà alla normalità prima della riapertura della strada.