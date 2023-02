Genova – Nuova apparecchiatura per la Tomografia Computerizzata all’ospedale Gallino di Pontedecimo e “disagi” per qualche giorno per consentire l’installazione e le prove necessarie.

A comunicarlo la Als3 che specifica che “per consentire i lavori di installazione e collaudo della nuova TC presso l’Ospedale Gallino di Genova Pontedecimo, a partire da domani venerdì 17 febbraio, l’attività verrà temporaneamente trasferita sulla diagnostica TC della Radiologia di Sestri. Si informa che i pazienti prenotati sono già stati contattati per un nuovo appuntamento e programmati per i mesi di febbraio e marzo nella sede dell’Ospedale Micone di Sestri Ponente”.

“La nuova acquisizione – spiega il Direttore Generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro – rientra nel nostro piano di consolidamento e investimento sui servizi presenti in Valpolcevera. La TC di ultima generazione ci consentirà di migliorare ulteriormente l’organizzazione garantendo l’efficientamento del sistema e una più ampia gamma di prestazioni in ambito addominale, toraco- addominale, vascolare e neurologico”.

Per informazioni/segnalazioni è stato messo a disposizione dell’utenza il seguente recapito telefonico 010 8499722, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12