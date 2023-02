Genova – E’ stata riaperta via Piacenza, a San Gottardo, chiusa a seguito dell’incendio che ha danneggiato in modo grave un palazzo al civico 17. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica e i mezzi dei vigili del fuoco impedivano la normale circolazione.

Per la giornata di ieri sono state pesanti le ripercussioni sul traffico della Val Bisagno, con decine di agenti della polizia locale impegnati lungo tutti gli incroci della zona per cercare di limitare i danni

Lo sblocco della via al traffico consente il ritorno alla normalità per automobilisti e trasportatori ma anche per il trasporto pubblico che era stato ovviamente deviato.