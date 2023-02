Genova – Scavi fermi, a Certosa, nel cantiere per la costruzione della Metropolitana tra Brin e via Canepari per il ritrovamento di preziose vestigia del passato.

Gli operai al lavoro hanno trovato dei reperti ed hanno subito chiamato gli esperti della Sovrintendenza dei Beni Culturali che hanno accertato che si tratta di resti di una antica fornace per la cottura di vasellame risalente al 300 d.c di epoca romana.

Una preziosa testimonianza delle radici antichissime del quartiere della Val Polcevera e della città tutta.

I preziosi reperti verranno studiati e la Sovrintendenza sta valutando la possibilità di spostarli in altra sistemazione. In genere, infatti, i cantieri devono fermarsi per la durata degli scavi archeologici che devono verificare attentamente che non siano presenti altri manufatti o preziose testimonianze dei tempi antichi.