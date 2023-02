Genova – L’attrice Maria Chiara Giannetta e il cane Linneo tornano a girare le scene della prossima edizione di Blanca e la curiosità dei genovesi cresce ancora e sui social ci si scambia informazioni sulle prossime location.

E’ sempre più “Blancamania” nel capoluogo ligure dove le riprese della fiction Rai non passano inosservate e basta l’arrivo di un furgone in una piazza per scatenare il “tam tam” dei fan e dei curiosi che vogliono assistere alle riprese e vedere “in anteprima” le scene della prossima serie.

Ieri grande folla in piazza De Ferrari, accanto alla celebre fontana, dove l’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal “caso” della maglietta della Sampdoria, ha girato alcune scene con l’inseparabile Linneo.

Tra un ciak e l’altro i fan si sono fatti avanti per scattare un selfie con l’attrice ed anche Linneo si è prestato con entusiasmo a scattare foto e girare video poi diffusi sui canali social.