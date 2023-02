Genova – L’attrice Maria Chiara Giannetta che indossa la maglietta della Sampdoria ha suscitato un’accesa discussione, sui social, tra tifosi sampdoriani felici di sapere che la loro beniamina sia di fede blucerchiata e i tifosi del Genoa che, invece, si sono detti “delusi” dalla rivelazione.

Sull’argomento sono tornati Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, con una scenetta trasmessa in diretta sui social.

Ad essere tifosa della Samp sarebbe Blanca, il personaggio che Giannetta porterà nuovamente in Tv con la seconda serie mentre lei, l’attrice, sarebbe genoana come Lastrico.

Storia vera o meno, il video della coppia sta facendo sorridere.