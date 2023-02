Savona – Una raffica di chiamate e di email alla polizia stradale per chiedere di poter adottare uno dei 41 cuccioli di varie razze, sequestrati e salvati da un presunto caso di traffico illecito.

Gli animali sono già stati tutti affidati e il bombardamento di richieste, per quando positivo, non può trovare soddisfazione per mancanza di animali da adottare.

Un messaggio positivo dalla popolazione che si è subito mobilitata per evitare che i cuccioli arrivati incastrati come sardine in un’auto, finissero nei canili.

La notizia del sequestro dei cuccioli è rimbalzata online e sui social tra complimenti e ringraziamenti agli agenti di polizia stradale che hanno salvato i cuccioli e appelli all’adozione.

I cuccioli arrivavano dalla Slovacchia e sono troppo giovani per una adozione regolamentare e per questo i due uomini che li trasportavano sono stati denunciati e rischiano una condanna per maltrattamento di animali.

Troppo spesso, infatti il prezzo molto alto dei cuccioli di razze “pregiate” viene pagato soprattutto dagli stessi animali che vengono strappati alle mamme troppo presto e prima che abbiano imparato a comportarsi e difendersi dalle malattie.

I cuccioli vengono fatti nascere in allevamenti senza scrupoli e rivenduti sul mercato con possibili gravi problemi di salute e di fragilità.