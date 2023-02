Chiavari – E’ entrato in un Bar ed ha ordinato una birra e quando è venuto il momento di pagare ha minacciato il cameriere perché gli consegnasse l’incasso e poi si è seduto al ristorante pagando con il denaro appena rubato.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per minacce a P.U. e inosservanza del divieto di accesso nei locali di pubblico trattenimento.

Ieri sera l’uomo è entrato in un bar di Chiavari e, dopo aver consumato una birra, ha fermato il cameriere minacciando di sparargli alle gambe se non gli avesse subito consegnato dei soldi. Il dipendente, spaventato, gli ha dato 100 euro per farlo andar via e ha subito chiamato la Polizia.

Il 27enne nel frattempo si è recato nel ristorante accanto, si è seduto al tavolo e ha consegnato tutta la somma rubata dicendo al cameriere di voler pagare in anticipo il conto della cena.

All’arrivo degli agenti del Commissariato Chiavari il rapinatore ha opposto resistenza e minacciato gli operatori.

In mattinata la direttissima