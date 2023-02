Genova – Prima gli insulti e gli spintoni all’interno del locale e poi, quando i “buttafuori” li hanno accompagnati alla porta, è spuntato un coltello.

Un giovane è stato accoltellato, nella notte, davanti ad una discoteca nei pressi di piazza Dante.

I fatti sono avvenuti intorno alle 2 quando il giovane è stato coinvolto in una disputa per futili motivi.

Dalle parole si è passati alle mani e i buttafuori, rapidamente, li hanno accompagnati fuori del locale.

All’esterno, però, la lite è proseguita sino ai colpi di coltello che hanno ferito in modo grave il giovane.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e l’ambulanza del 118 che ha trasferito velocemente il ferito in ospedale mentre i militari hanno sequestrato le immagini riprese dalle telecamere per identificare il feritore.